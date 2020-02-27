Sofya’ya giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’le bir araya geldiği ve enerjide işbirliği konularını ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin “Bulgaristan Enerji Alanında İşbirliği İstiyor” başlıklı haberine göre, ülkesinin enerji alanında işbirliğinde bulunmayı arzu ettiğini belirten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan ile Güney Kıbrıs arasında, enerji alanında işbirliğinde bulunulması hedefiyle var olan diyaloğa işaret etti.

Gazete Radev’in bu açıklamaları, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmelerinin ardından yaptığını belirtti.

Radev açıklamasında, iki ülke arasında, iki ülke ilişkilerinin ekonomi, ticaret, enerji gibi tüm alanlarda daha fazla ilerlemesine ilişkin yoğun bir diyalog bulunduğunu, öte yandan iki halk arasında kültür, eğitim ve turizm alanlarında ise hali hazırda mükemmel ilişkiler bulunduğunu belirtti.

1974 yılının akabinde binlerce “Kıbrıslının” Bulgaristan’a gittiğini dile getiren Radev, ülkesindeki üniversitelerde binlerce “Kıbrıslının” okuduğunu ifade etti.

Radev, Rum kesiminin, Güney Kıbrıs’ta sayıları 65 bini bulan Bulgar’ın sosyal bütünleşmesi için yaptığı faaliyetlerden ötürü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e teşekkürlerini de iletti.

Radev, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, ülkesinin buna ilişkin ilkeli tutumunu yineledi.

Maraş’ı unutmadı

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’i, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ile “Türkiye’nin gerek karada gerek de denizde gerçekleşen yasadışı faaliyetleriyle birlikte, mevcut durum hakkında bilgilendirdiğini” yazdı.

“Bu faaliyetlerin gerek Kıbrıs MEB’indeki paralel sondaj faaliyetleri gerek de özel bir statüsü bulunan ve BM ile BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının bulunduğu Maraş şehrinden istifade edilmesi niyetleriyle alakalı olduğunu” öne süren Anastasiadis, “Kıbrıs halkının tümüne, uluslararası hukuk, AB normları aynı zamanda AB ilke ve değerleriyle uyumlu bir çözümü sağlayacak bir çözüme varılması için, yeni tur bir müzakereye katılma konusundaki kararlılık ve siyasi iradesini” yineledi.

Anastasiadis’in, Bulgaristan’ın Kıbrıs sorunundaki tutumu, aynı zamanda UNFICYP’e yönelik katkısından ötürü Radev’e teşekkür ettiği de ifade edildi.

Öte yandan iki ülke heyetlerinin görüşmesinin ardından da açıklama yapan Anastasiadis, ziyaretinin iki ülke arasında ezelden bu yana yakın olan ikili ilişkilerin daha da güçlenmesinin kanıtını teşkil ettiğini belirterek, iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan işadamları forumunun ise önemli bir boyut katacağını aynı zamanda ikili işbirliğinin önemli bir ayağı olarak ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirtti.