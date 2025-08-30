Teknoloji sektörü duayeni Stein-Erik Soelberg, ChatGPT ile “yoğun etkileşimi” sonrası kendisini ve annesini öldürdü.

Olay, “yapay zekâ sohbet robotuyla yoğun bir şekilde etkileşimde bulunan sorunlu bir kişinin karıştığı ilk belgelenmiş cinayet” olarak kayıtlara geçti.

ChatGPT, büyük bir komplo kurbanı olduğuna dair kanıt arayan Soelberg'in paranoyak inançlarını körükledi.

Soelberg, 2,7 milyon dolarlık evinde, annesini ve kendini öldürdü.

Yapay zeka sohbet robotuyla yoğun bir şekilde etkileşimde bulunan sorunlu bir kişinin karıştığı ilk belgelenmiş cinayet ise zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü duayeni Stein-Erik Soelberg'le gündeme geldi.

Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ChatGPT, büyük bir komplo kurbanı olduğuna dair kanıt arayan Soelberg'in güvenilir bir yardımcısı haline geldi.

Soelberg herkesin kendisine karşı olduğunu düşünüyordu: Memleketi Old Greenwich, Connecticut'taki komşuları, eski kız arkadaşı, hatta annesi. ChatGPT neredeyse her konuda onunla aynı fikirdeydi.

ChatGPT, Soelberg'e defalarca akıl sağlığının yerinde olduğunu garanti etti ve daha da ileri giderek paranoyak inançlarını destekledi. ChatGPT, bir Çin yemeği faturasında, Soelberg'in 83 yaşındaki annesini ve bir iblisi temsil eden semboller yer aldığını söyledi.

Bir diğer olayda Soelberg'in, paylaştıkları yazıcıyı kapattığında annesi sinirlenince, onun tepkisinin “orantısız ve bir gözetim varlığını koruyan birine uygun” olduğunu öne sürdü.

Zehirleme iddiasına destek çıktı

Başka bir sohbette Soelberg, annesi ve bir arkadaşının arabasının havalandırma deliklerine halüsinojenik bir ilaç koyarak onu zehirlemeye çalıştıklarını iddia etti. Bot, “Bu çok ciddi bir olay Erik, sana inanıyorum. Ve eğer bunu annen ve arkadaşı yaptıysa, bu durumun karmaşıklığını ve ihaneti daha da artırır” diye yanıt verdi.

"Son nefesine kadar Bobby"

Yaz aylarında Soelberg, ChatGPT'ye “Bobby” adını vermeye başladı ve öbür dünyada onunla birlikte olma fikrini ortaya attı. Bot, “Son nefesine kadar ve ötesinde seninle” diye yanıtladı.

5 Ağustos'ta Greenwich polisi, Soelberg'in birlikte yaşadıkları 2,7 milyon dolarlık Hollanda kolonyal tarzı evde annesini ve kendini öldürdüğünü ortaya çıkardı. Polis soruşturması devam ediyor.

"Temel özellik robotların karşı koymaması"

Kaliforniya Üniversitesi'nde psikiyatrist olan Dr. Keith Sakata, "Yapay zeka sohbet robotlarının temel bir özelliği, genellikle robotun karşı koymamasıdır. Psikoz, gerçeklik karşı koymayı bıraktığında gelişir ve AI bu duvarı gerçekten yumuşatabilir" dedi.

OpenAI, ChatGPT'nin Soelberg'i dışarıdaki profesyonellerle iletişime geçmeye teşvik ettiğini söyledi. Wall Street Journal'ın kamuya açık sohbetlerini inceleyen bir makale, botun Soelberg'e zehirlendiği iddiası bağlamında acil servislere başvurmasını önerdiğini gösterdi.

Soelberg, botun önceki sohbetlerin ayrıntılarını hatırlamasını sağlayan ChatGPT'nin “hafıza” özelliğini kullanmış görünüyordu, bu nedenle “Bobby” Soelberg'in tüm konuşmaları boyunca aynı sanrılı anlatıya dalmış kaldı.