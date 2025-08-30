Seçmenle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklanan Tufan Er-hürman, Kilitkaya, Kumyalı ve Mehmetçik’i ziyaret etti.

Erhürman’a, Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyaretlerde ayrıca, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yer aldı.

Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bundan önceki dört cumhurbaşkanının dönemlerinde, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda müzakereler yürütüldüğünü anımsatarak, “Cumhurbaşkanlığı, dışarıya açılan tek merkezi siyasi yapımızdır. Dünyayla bizi buluşturmak için tek makamdır Cumhur-başkanlığı. Ama ilk defa beş yıl boyunca Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili hiçbir müzakere olmadı” dedi.

Hep beraber kazanacağız

Erhürman, “Bu seçim, hepimizin sandığa gidip mührü çocuklarımıza ve torunlarımıza vuracağımız se-çimdir. Bu seçimin UBP’si, TDP’si, YDP’si, DP’si yok. Acı, hasret ve endişe bizi ortaklaştırıyor. Bölmeye çalışacaklar, biz birleştireceğiz. Hep beraber kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok güzel yöneteceğiz. Bu seçimi bu ülkeye duyduğumuz sevgi kazanacak” dedi.

Çok önemli bir dönüm noktasındayız

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, “Geleceğimize dair yapacaklarımızın sorumluluğunu ivedi-likle almak lazım. Bu seçimi kazanmak, özlem duyduğumuz sürecin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, uzun zamandan sonra umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. “Geçtiğimiz beş yılda bu ülkede birçok şeyi kaybettik” diyen Baybars, çok uzun süredir ülkede herkesin “mutsuz ve umutsuz” olduğunu belirtti.

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, “Çok önemli bir dönüm noktasındayız. Bu seçimde ve-receğimiz karar, bundan sonraki hayatımızı ciddi anlamda etkileyecektir. O yüzden ben de taraf olma-ya karar verdim. Hepimiz bütünleşerek yürümeliyiz” diye konuştu.

