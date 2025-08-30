Halk bunu istiyor

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile rakibi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı bir önceki seçimde olduğu gibi tv2020’de (Diyalog TV) tartışmaya davet etti.



Akar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bir önceki seçimde olduğu gibi Sayın Ersin Tatar ve Sayın Tufan Erhürman'ı, Eylül ve Ekim’de 2 kez Diyalog TV'de (tv2020) bir araya getirmek için kendilerine 20 Ağustos günü davet yapmıştık.

Sayın Erhürman buna hazır olduğunu belirtmişti. Sayın Tatar'ın da olumlu bir karşılık vereceği inancıyla adaylara başarılı bir seçim süreci diliyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025, 10:40