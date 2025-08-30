Yedi ülkeden katılım oldu

Lefke Folklor Araştırmaları ve Kültür Derneği’nin (LFAKD) düzenlediği 1. International Lefke Folk Dance Fest, görkemli bir kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterileriyle başladı. Festival, yedi farklı ülkeden gelen dans ekiplerinin katılımıyla Lefke’ye renkli görüntüler sundu.

Kortej yürüyüşü, Gemi Konağı’ndan start aldı. Türkiye’den Mamak Belediyesi AFEM Gençlik ve Spor Kulübü ile Harman Folklor ekibi İstanbul gösterileriyle açılışı yaptı. Kortej, Lefke Karakolu’nda diğer dans gruplarıyla birleşerek Lefke sokaklarında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı ve Lefke 16 Ağustos Stadyumu’nda sona erdi.

Festivalin resmi açılışında sahneye çıkan Mamak Belediyesi AFEM G.S.K., halk dansları performansıyla beğeni topladı. LFAKD ekibi ise Kıbrıs’a özgü halk danslarını izleyicilerle buluşturdu. Etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da hazır bulundu ve LFAKD Başkanı Selda Solmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Gösterilerin ardından sahneye Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir çıktı. Popüler şarkılarını seslendiren Kandemir, konseriyle festivalin coşkusunu zirveye taşıdı.

Festival bu akşam da devam edecek. Finalde ise Kolpa ve Ahmet Çed’in konserleriyle etkinlik, müzik ve dans dolu bir atmosferde sona erecek.





Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025, 10:19