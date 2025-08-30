Büyük yarış

Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Ekim’de yapılacak. Adaylar 12 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularını yapmak zorunda. Seçim propaganda süreci ise 23 Eylül’de başlayacak. Adaylar ve onları destekleyen siyasi partiler 23 Eylül’den itibaren radyo, gazete ve televizyonlarda ilan yayınlayabilecek, ülke genelinde propaganda yapabilecekler. Ancak propaganda sürecinin başlaması öncesinde iki gözde adayın köy ve kentlerde toplantıları, ayrıca önemli kişi ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Seçim yarışı, ilginç ziyaretler

Seçim yarışı kapsamında temaslar sürerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akıncı’ya teşekkür ederek, “Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Tatar ve Akıncı arasında güncel siyasi gelişmeler, ülke meseleleri ve seçim sürecine dair görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

Erhürman ve eşi Eroğlu’nu evlerinde ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı açıklanan Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Derviş Eroğlu’nu geçen haftalarda hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Erhürman, bu kez de evinde görüşme gerçekleştirdi.

Buluşmada, yeni döneme dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş isimlerin deneyimlerinin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya devam edeceğini belirtti.

Yarış kızışıyor

Ziyaret ve temasların yanı sıra adaylar yazılı basın, televizyon ve sosyal medya üzerinden bir birlerine mesaj da gönderdi. Cumhurbaşkanı Tatar, önceki gün yaptığı açıklamada Erhürman’ı “Sanki 62 yıldır Kıbrıs Türk halkına yöneltilen bütün düşmanlık, bütün haksızlık, bütün saldırılar, bütün sorunlar bir gecede çözülecekmiş gibi umut tacirliği yapıyor” sözleriyle eleştirdi. Bunun üzerine CTP lideri dün açıklama yaptı. Erhürman, Tatar’ı bir kez daha televizyon programında halkın önünde konuşmaya davet etti.

İncinmesin, daha yeni başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tatar, Erhürman’ın bu çağrısı üzerine dün yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erhürman’ın, “halkı kandırmaya dönük kurduğu oyun bozulunca sarsıldığını” belirterek, “İncinmesin, daha yeni başlıyoruz” dedi.

Tartışmanın kişiselleştirilerek, seviyenin düşürüldüğünü ve her fırsatta kendisine hakaret edildiğini kaydeden Tatar, “Halkın Cumhurbaşkanı olarak iyi niyetimin suistimal edilmesine asla izin vermem. Halkımızın gözlerine bakarak yalan söylenmesine asla müsaade etmem. Ben bu halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanıyım ve her sözüm, her duruşum bu sorumluluğun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Ben bu toprağın Ersin Tatar’ı ve halkın cumhurbaşkanıyım

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın Cumhurbaşkanı olarak iyi niyetimin suistimal edilmesine asla izin veremeyeceğini belirtti.

Tatar, “Ben bu toprağın Ersin Tatar’ı ve halkın Cumhurbaşkanıyım .. Halkımızın gözlerine bakarak yalan söylenmesine asla müsaade etmem. Ben bu halkın iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanıyım ve her sözüm, her duruşum bu sorumluluğun bir gereğidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen aşamada, sessiz bir insanlık suçu olan izolasyon ve ambargoların kaldırılması mücadelesi verildiğini belirtti.

Tatar, “Bu zulmün sona ermesi, Rum’un rızasına ve keyfine bırakılamaz. Halkımıza yönelik bu zulmün asıl nedeni olan mevcut statükonun simgesi haline gelmiş, tüketilmiş federasyon masalını ısrarla yeniden dayatmaya çalışan kimdir?” dedi.

“Merak etmesin televizyon davetini bizzat ben yapacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erhürman’ın televizyon davetine de değinerek, şunları söyledi: “Sayın aday her zaman olduğu gibi kibirli bir şekilde ondan çekindiğimi ima ediyor. Bunu kendisinin tecrübesizliğine vermek isterdim ancak henüz bir siyasi başarısı olmasa da uzun süredir siyaset yapmaktadır. Halkın içinden çıkmış, adamızın her bir köşesinde, gece gündüz onların yanında olan bir siyasetçi olarak bu çağrısından sadece memnuniyet duyarım. Hiç merak etmesin zamanı geldiğinde bu daveti bizzat ben yapacağım.”