Değerlendirme yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni görevine atanan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i ka-bul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre; Öztürkler, kabulde, Adalıer’i tebrik ederek, kamu gü-venliği ve kolluk hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine dair değerlendirmede bulundu.

Öztürkler, polis teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için üstlendiği görevin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönündeki dileklerini iletti.

Disiplinli ve halk odaklı bir güvenlik anlayışının önemini vurgulayan Öztürkler, vatandaşların her konu-da destek alabileceği, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir polis teşkilatının toplumla daha güçlü bağlar ku-racağını ifade etti.

Öztürkler, halkın can güvenliğini önceleyen, şeffaf ve etkin bir yapı için gereken tüm adımların kararlı-lıkla atılacağını da belirtti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, kendisine duyulan güvenin farkında olduğunu söyleyerek, görev süresince halkın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Öztürkler, Emekli Subaylar Derneği'ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek Der-nek Başkanı Kazım And ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre; Öztürkler yaptığı konuşmada babası merhum komutan Türkay Öztürkler’in mücadelesine atıfta bulunarak, geçmişin izlerini taşıyan bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Öztürkler, babasının 1973 yılında mücahit olarak güvenlik kuvvetlerinde görev aldığını, 1974 Barış Harekâtı sırasında savaşarak esir düştüğünü ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli roller üstlendiğini hatırlattı.

“Ben bir komutan çocuğuyum. Bu ülkeye emek vermiş bir ailenin ferdiyim” diyen Öztürkler, tüm asker camiasına selamlarını iletti.

Karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ise, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürk-ler’in rahmetli babası komutan Türkay Öztürkler’i saygı ve minnetle anarak, vatan mücadelesine du-yulan derin takdiri dile getirdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

