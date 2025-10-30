Yasa tasarısı Meclis’te

Fransa Senatosu'nda oylanacak tecavüz yasa tasarısı kabul edilirse, cinsel eylemlerde rıza kavramının dokunulmazlığı güvence altına alınacak. Tasarıda, "sessizliğin" rıza anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Fransız senatörler; tecavüzü, rıza dışı yapılan her türlü eylem olarak kabul eden tasarıyı oylamaya hazırlanıyor.

Fransa bu yasayı Meclis’ten geçirirse, rızaya dayalı bir yasa kabul eden son Avrupa ülkesi olacak. Rızaya dayalı tecavüz yasaları şu anda Almanya, Hollanda ve İsveç dahil çok sayıda Avrupa ülkesinde yürürlükte.

Fransa alt meclisinde geçtiğimiz perşembe günü oylanan tasarı, 31'e 155 "evet"le kabul edildi ve Senato'ya gönderildi.

Tasarı, suç tanımı yapılırken, rıza kavramının dokunulmazlığını güvence altına alacak.

Tasarıyı Meclise götüren milletvekillerinden Veronique Riotton, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, oylamaya açılan metnin, "tecavüz kültüründen rıza kültürüne" doğru bir hareketin sinyalini verdiğini söyledi.

Tasarıda "rıza" kavramı şöyle açıklanıyor: “Özgür ve bilgilendirilmiş, spesifik, önceden verilmiş ve geri alınabilir olmalı ve koşullar ışığında değerlendirilmeli. Sessizlik veya tepki vermeme halinde rızanın var olduğu anlaşılmamalıdır."

Metinde ayrıca şu ifadeler yer alıyor: "Cinsel eylem; şiddetle, zorlamayla, tehditle veya beklenmedik anda meydana gelirse rıza yoktur."

Kadın hakları savunucuları ne dedi?

Hak savunucuları, bu reformu memnuniyetle karşıladı. Ancak daha derin bir toplumsal değişimin de buna eşlik etmesi gerektiğini söylediler.

Fransa Uluslararası Af Örgütü'nden Lola Schulmann, şu açıklamayı yaptı: "Bu, diğer Avrupa ülkelerinin ayak izlerini takip eden, ileriye doğru tarihi bir adım. Ancak yalnızca tek bir adım çünkü toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddette cezasızlığı sona erdirmek için hala uzun bir yol olduğunu biliyoruz."

Kadın Hakları grubu CIDEF de reformun, cinsel eğitimle desteklenmesi, adalet ve polis yetkililerinin de eğitilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'yı Sarsan Pelicot davası

Tasarı, Fransa'yı sarsan Gisele Pelicot davasının ardından geldi.

Eşi Dominique Pelicot, 10 yıl boyunca yabancı erkekleri evine davet ederek ilaç verdiği eşine cinsel saldırıda bulundu.

Dominique, bu suçlardan hapse atılırken, toplu tecavüz davasında 51 erkek toplam 428 yıl hapis cezası aldı. Pelicot'nun eşi ise en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mazan köyünde görülen davada kimliğini gizlemeyi reddeden Gisele, Fransa'da cinsel saldırıya karşı cesaret sembolü haline geldi.

Gisele, cinsel şiddet mağdurlarına seslenerek, "Asla yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum" dedi.

The Independent, Pelicot'yu 2025'in en etkili kadını seçerken, kendisi de adalet arayan diğer mağdurların sesi olmaya devam etti.