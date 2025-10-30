Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, KKTC genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde “Cumhuriyet Korteji” düzenlenirken, yürüyüşe yoğun katılım oldu.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle başladı.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erhürman ve Başçeri’nin Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla tören sona erdi.

Kutlamaların bir diğer durağı ise “Cumhuriyet Korteji” oldu. Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. TC, KKTC ve Atatürk bayraklarının taşındığı kortej, askeri bando eşliğinde Dereboyu Avenue önünde sona erdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi, Güzelyurt Belediyesi halk dansları ekibi sahne aldı.

İlçelerde tören düzenlendi

Gazimağusa’da Zafer Anıtı’nda ve Namık Kemal Meydanı’nda kortej yürüyüşü, bando konseri, şiir dinletisi ve halk dansları gösterisi gerçekleştirildi; TCG Preveze denizaltısı ziyaretlere açıldı.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu ve kortej yürüyüşü, Lefke’de kortej yürüyüşü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu konseri yapıldı. İskele’de ise Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda halkın katılımıyla tören düzenlendi.



