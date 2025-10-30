Minikler Ata’nın izinde

Tohum Kids Anaokulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, minik öğrencilerin enerjisi ve coşkusuyla unutulmaz bir kutlamaya dönüştü.

Cumhuriyet’in değerlerini ve kazanımlarını çocuklara aktarmayı hedefleyen bu özel günde, öğrencilerin gözlerinden heyecan ve mutluluk aktı.

Cumhuriyetin 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, kırmızı-beyaz kıyafetler içindeki çocuklar adeta bayram coşkusunu sınıflara taşıdı.

Program boyunca öğrenciler, Atatürk sevgisini yansıtan marşlar söyledi, coşkulu şiirler okudu ve ellerindeki bayrakları gururla salladı. Öğretmenler de çocukların heyecanına ortak oldu. Minikler Cumhuriyet’i kutlamanın keyfini yaşadı.

Tohum Kids Anaokulu kurucusu Uzman Psikolog Fatoş Cambazoğlu Denizalp, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutluyoruz. Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerleriyle büyüyen minik kalplerimize umut, sevgi ve özgürlük tohumları ekiyoruz. Bugün burada yaşanan heyecan ve mutluluk, çocuklarımızın Cumhuriyet bilincini içselleştirmesi açısından çok değerli” dedi.



