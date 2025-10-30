Kuzey Kıbrıs’ın gözbebeği Alsancak’ta Merit ayrıcalığı

Reha ARAR

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli turizm bölgesi Alsancak’ta yer alan Merit Otelleri; Merit Royal, Merit Royal Premium, Merit Royal Diamond ve Merit Crystal Cove, bir araya geldiklerinde adeta küçük bir tatil kasabası büyüklüğünde benzersiz bir yaşam alanı oluşturuyor.

Her biri farklı konseptte hizmet veren bu dört tesis; konaklama, gastronomi, eğlence, sağlık ve spor imkânlarını bir arada buluşturarak misafirlerine ayrıcalıklı bir dünya yaratıyor. Çok yakında yeni bir kardeş de katılım için bekliyor.

Girne Alsancak’taki Merit kompleksinde toplamda 20’ye yakın restoran ve bar yer alıyor. Ana restoranlarda sabah, öğle ve akşam için özenle hazırlanan açık büfeler misafirleri karşılıyor. A’la Carte restoranlarda ise deniz ürünlerinden dünya mutfağına, Çin ve İtalyan lezzetlerinden Güney Amerika’nın özgün tatlarına ve özel steakhouse menülerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuluyor. Örneğin Blue Sea Restaurant, Kıbrıs’ın en seçkin deniz ürünleriyle hazırlanan menüsüyle öne çıkıyor. Lobby Bar gün boyu rafine sıcak-soğuk içecek çeşitleriyle misafirleri ağırlarken Pool Bar ferahlatıcı içecekleriyle yazın serinletici bir buluşma noktası oluyor. Snack Bar atıştırmalıklarla, Patisserie ise tatlı ve kahve çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyor.

Royal Spa, Olive Spa ve Crystal Spa Merkezleri, yalnızca klasik masajlarla sınırlı kalmıyor; aromaterapi, cilt bakımı, özel terapi odaları ve çiftlere özel bakım paketleriyle zengin bir deneyim sağlıyor. Türk hamamı, sauna ve buhar odaları, misafirlere yenilenme fırsatı verirken kuaför bölümleri de kişisel bakım için ayrı bir rahatlık sağlıyor. Ayrıca Royal Otel’de hafta sonu geç kahvaltılarında müzisyen İbrahim Özbaskın’ın yan flüt performansı eşliğinde à la carte hizmet sunuluyor.

Alsancak’taki tesislerde 10’dan fazla havuz bulunuyor. Açık ve kapalı havuzların yanı sıra çocuklar için güvenli havuzlar da mevcut. Plaj alanının ince kumları, şezlongları ve özel cabanaları ise yaz keyfini zirveye taşıyor.

Modern fitness center’lar, en güncel spor ekipmanlarıyla misafirleri karşılıyor. Yoga ve pilates alanları, günün stresini atmak isteyenler için huzurlu bir atmosfer yaratıyor, tabii ki konusunun uzmanı hocalar eşliğinde. Dileyenler bireysel antrenman yapabiliyor, dileyenlerse grup derslerine katılarak tatillerini daha enerjik hale getirebiliyor.

Merit Otellerinin en ayrıcalıklı ünitelerinden biri Meritta Club. Çocuklar için yaş gruplarına göre hazırlanmış etkinlikler, eğitici atölyeler, oyun alanları ve çocuk havuzları bulunuyor. Crystal Cove’daki mini zoo, küçük misafirlerin doğayla tanışmasını sağlıyor. Bu alanlarda aileler, çocuklarının güvenle eğlendiğini bilmenin rahatlığıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Merit Grubu’nun güçlü yanlarından biri de eğlence kültürü. Bilardo ve masa tenisi alanları, masa oyunları, canlı müzik performansları ve ünlü isimlerin konserleri ise Alsancak’taki gece hayatını renkli kılıyor.

Merit Otelleri, iş dünyası için de güçlü bir adres. Kongre ve toplantı salonları modern teknolojiyle donatılmış, ses ve görüntü sistemleriyle desteklenmiş durumda. Balo ve davet salonları, düğün ve özel organizasyonlara ev sahipliği yaparken Merit Royal Diamond Otel’in kongre merkezi bölgenin en kapsamlı toplantı alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Her otelde 7/24 hizmet veren tam teşekküllü acil yardım ünitesi, misafir güvenliği için büyük önem taşıyor. Bunun yanında kuaför salonları, mağazalar, butikler, kuru temizleme ve vale hizmetleri tatili konforlu hale getiriyor.

Çocuklara ayrıcalıklı bir deneyim

Şimdi gelelim bu kompleksin en dikkat çekici yanına… Bugüne kadar Merit Otelleri ve üniteleri hakkında pek çok tanıtım yapıldı. Ancak bugün farklı bir noktaya değinmek gerekir: 12 yaş altı çocuklara özel tasarlanmış üniteler.

Merit Royal Premium Otel, Merit Royal Otel ile doğrudan bağlantılı büyük bir kompleksin parçası. Buradaki en önemli yeniliklerden biri, çocuklara özel oluşturulan restoran.

Bu restoranın en farklı özelliği; 3 yaşındaki çocukların yemeklerin hazırlanışını izleyebilmesi, 5 yaşındaki çocukların ise kendi yemeklerini alabilmesi. Executive Chef Beytullah Demir, diyet uzmanlarının gözetiminde hazırlanan menülerle çocuklara yalnızca sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara bir yemek kültürü de öğretiyor.

Restoranda yalnızca sağlıklı çocuk öğünleri değil, aynı zamanda Kıbrıs mutfağı ve Anadolu’nun köklü tatlarından seçilen dört özel yemek de küçük misafirlerin damak tadına uygun şekilde hazırlanıyor:

Ali Nazik: Közlenmiş patlıcan püresi ve küçük et parçalarıyla besleyici, kültürel mirası yansıtan bir tat.

Analı Kızlı: Nohut ve köfteyle zenginleşen geleneksel çorba, baharatları azaltılarak çocuklara uygun hale getiriliyor.

Şiveydiz: Yoğurtlu sos, taze soğan ve yumuşak et parçalarıyla ilkbaharın ferah lezzetini taşıyor.

Kabaklama: Kabak ve kıymanın uyumu, hafif ve sağlıklı bir seçenek olarak küçüklerin severek tüketebileceği bir yemek haline geliyor.

Bu uygulama, yalnızca ülkemizde değil, dünyada da sayılı tesiste bulunan bir ayrıcalık. Çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de kültürel mutfak değerleriyle tanışıyor.

Sonuç: Bir otelden fazlası

Alsancak’taki Merit Otelleri, yalnızca bir konaklama noktası değil; gastronomiden spora, sağlıktan eğlenceye kadar uzanan kapsamlı bir yaşam alanı. Bu vizyonun en özel yansıması ise, çocuklara yönelik hazırlanan yenilikçi ünitelerde ortaya çıkıyor.

Burada çocuklar sadece yemek yemiyor; sağlıklı beslenmeyi öğreniyor, kültürel mirasla tanışıyor ve eğlenerek büyüyorlar. İşte bu nedenle Merit Grubu, Kıbrıs turizminde yalnızca bir marka değil; aynı zamanda gelecek nesillere kültür ve yaşam bilinci kazandıran bir okul niteliğinde.