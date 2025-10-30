Üç kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki akşam gerçekleştirilen operasyonda, bir yurt odasında paketlenmiş halde toplam 107 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda R.G.G. (E-36), S.Z. (K-28) ve E.G. (E-26) isimli üç zanlı gözaltına alındı. Polis, oda içerisinde bulunan 7 bin 700 TL, 500 Sterlin ve 210 Euro’ya da emare olarak el koydu. Zanlılar, dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Sadi Sönmez, 28 Ekim 2025 tarihinde zanlı R.G.G.’nin kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese operasyon düzenlediklerini belirtti. Oda içerisinde üç zanlının da tespit edildiğini kaydeden polis, zanlı E.G.’nin polisi gördüğü sırada elinde tuttuğu siyah çantayı camdan dışarı attığını söyledi.

Polis Memuru Sönmez, oda içerisinde yapılan aramada çekmece içinde ayrı ayrı poşetlere sarılı toplam 96 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, zanlı E.G.’nin dışarı attığı siyah çanta içerisinde ise 11 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini aktardı. Polis, oda içerisinde bulunan 7 bin 700 TL, 500 Sterlin ve 210 Euro paranın da uyuşturucu geliri olabileceği şüphesiyle emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu ifade eden polis, zanlıların soruşturma amaçlı olarak iki gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılar R.G.G., S.Z. ve E.G.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

