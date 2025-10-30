‘Korkmuyorum’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerinden korkmadı-ğını ve müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarını yorumlaması istenen Hristodulidis, herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini ve Rum kesiminin müzakerelerden korkmadığını be-lirtti.

Hristodulidis, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yaptığı açıklamalarda iki kesimli iki toplumu federasyona atıfta bulunmadığı konusundaki sorusuna da yanıt verdi.

Açıklamasında Kıbrıs Türk liderinin açıklamalarını her gün okuduğunu ifade eden Hristoduli-dis, çok uzun yıllardır Kıbrıs sorunuyla meşgul olduğunu ve çok şey duyup okuduğunu söyledi.

Bu soruya yanıtında herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini kaydeden Hristoduli-dis, iddia ettiği "işgalin" sona ermesini, kurtuluşu ve vatanın yeniden birleşmesini herkesten da-ha fazla istediklerini kaydetti.

Müzakerelerden korkmadıklarını çünkü nereye gitmek istediklerini ve hedeflerini nasıl başa-racaklarını bildiklerini ifade eden Hristodulidis, BM çerçevesi ile AB ilke ve değerleri kapsamın-da müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la iletişim kurup kurmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Hristodulidis, Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçildiği akşamdan bu yana iletişim kurmak için Rum kesiminin çabaladığını ancak bunun henüz mümkün olmadığını kaydetti.

Hristodulidis geçen hafta Brüksel’de bulunduğu sırada Avrupa Konseyi toplantısı esnasında bir telefon aldığını ve yeniden iletişim kurmaya çalıştığında ise buna yanıt alamadığını ifade etti.

Diagne ile görüştü

Bu arada Kıbrıs'taki görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Haşim Diagne dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ile ilk görüşmesini yaptı. Riknews.com haberine göre Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmede, Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerini 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlata-cak uygun şartların yaratılması ve zorlukların göğüslenmesi için siyasi iradeye sahip olduğunu söyledi. Hristodulidis şahsının ve Kıbrıs sorunuyla ilgilenmekte olan grubunun Diagne ile sıkı çalışma arzusunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Haşim Diagne ise Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm sürecine bağlı-lığını dile getirdi. Diagne, BM’nin Kıbrıs’ta gerçekleştireceği her faaliyetin, Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın anlamlı görüşme yapabilmesi için gerekli koşulların oluştu-rulmasına önemli katkı yapmasını sağlamak amacıyla kendi kapasitesi ve rolü çerçevesinde elinden geleni yapacağını söyledi.

