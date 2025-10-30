Umut verici

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek üzere mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmede iki lider, karşılıklı iyi dileklerini iletti. Hristodulidis, Erhürman’a yeni görev döneminde başarılar diledi.

İki lider, önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek üzere mutabık kaldı.

Erhürman'ı kutladı

Bu arada BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir tebrik mektubu göndererek, seçilmesi nedeniyle kendisini kutladı. Genel Sekreter Guterres mesajında, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Guterres, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ile refahına olan sarsılmaz bağlılığımı bir kez daha teyit etmek isterim” dedi.

İyi niyet misyonu çerçevesinde her zaman bu amaç doğrultusunda göreve hazır olduğunu belirten BM Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesajında, yakın gelecekte geniş katılımlı bir gayriresmi toplantı düzenlenmesi hususundaki taahhütünün devam ettiğini de ifade eden Guterres, Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’a adaya giderek taraflarla temaslarda bulunması için talimat verdiğini kaydetti.

Guterres, “2025 yılında yakaladığımız ivmenin üzerine inşa edebilmek ve Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme yolu belirleyebilmek amacıyla Temsilcimle yapıcı ve sonuç odaklı bir işbirliği içinde olmanızı teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tatar’a teşekkür etti

Guterres, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup yazarak görev süresi boyunca gösterdiği işbirliği için teşekkür etti.

Guterres, geçen hafta görevini Tufan Erhürman’a devreden Ersin Tatar’a yazdığı mektupta, “Sizin de desteğinizle, taraflar arasındaki üst düzey diyaloğun yıllar sonra yeniden başlaması, bir dizi güven artırıcı girişimin uygulanması yönünde ilerleme kaydedilmesi cesaret vericidir” ifadelerini kullandı.

foto>>erhürman, nikos ve guteres