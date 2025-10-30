102’nci yıl gururu

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında tören ve etkinlikler düzenlendi.

İlk tören, Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce kişi tarafından da ziyaret edildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sokakları doldurdu. Kutlamalar kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Kırklareli Barajı üzerinde uçuş yaptı.

