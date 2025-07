Yaşanan acıları anlatıyor

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kaybedilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet tarihinde savaşta yitirdiği ilk gemi olan TCG Kocatepe Belgeseli’nin ilk gösterimi, önceki akşam, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yapıldı.

Belgesel gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gaziler, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; TCG Kocatepe Belgeseli’nin Yönetmeni Vural Çavuşoğlu, Gazi. Em. Dz. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu ve etkinliğe katkı koyan dernekler adına Cihangir Özyer, gecede birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a plaket takdim edildi, TCG Kocatepe Gazileri ile anı fotoğrafı çekildi. Belgeselin izlenmesinin ardından “şilt takdimi” ile etkinlik sona erdi.

Tatar: Her şehit, bizim için değerdir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Mehmetçikleri her zaman rahmetle andıklarını ifade etti.

“Her şehit, bizim için özlemdir, değerdir. Şehitlerimizi ne unuturuz ne de unuttururuz. Onlar her zaman burada yaşayacaklardır.” diyen Tatar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Özyer: O günleri ve anıları anlatan bir belgesel

Etkinliğe katkı koyan dernekler adına konuşan Cihangir Özyer de, TCG Kocatepe Belgeseli’ni bir avuç gönüllünün yaptığı, o günleri ve anıları anlatan bir belgesel olduğuna dikkat çekti. Özyer, belgeselin yaşanmış acıları anlattığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Çavuşoğlu: Bu belgesel tarihe bir belge bırakıyor

TCG Kocatepe Belgeseli’nin Yönetmeni Vural Çavuşoğlu da, dört yapımcı olarak bu belgeseli iki yıl önce yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Belgeseli yaparken TCG Kocatepe’den kurtulan Gazi. Em. Dz. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu’nun kitabından yararlandıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Tarihin doğru yazılmasına ve tarihe doğru belge bırakmaya çok önem veriyoruz. Bu belgesel de tarihe bir belge bırakıyor.” diye konuştu.

Bakkalbaşıoğlu: Barış için müdahale

Gazi. Em. Dz. Kur. Yb. Özhan Bakkalbaşıoğlu da, 1960 Kuruluş Anlaşması gereği Türkiye’nin müdahale hakkını kullandığını ve Kıbrıslı Türkler'in özgürlüklerini korumak ve barış için müdahaleye karar verildiğini belirtti.

TCG Kocatepe gemisinin bir koordine eksikliği nedeniyle uçaklar tarafından bombalandığını dile getiren Bakkalbaşıoğlu, TCG Kocatepe’nin başına gelen bu talihsiz olayın her savaşta orduların başına geldiğini belirtti.

Bakkalbaşıoğlu, kendisi de dahil olmak üzere üç yapımcıyla birlikte bu belgeseli tamamladıklarını kaydetti.