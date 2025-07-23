İlerleme istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, kayıplar konusundaki mevcut sorunları Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde Türkiye’nin gündemine getireceği iddia edildi.

Fileleeftheros gazetesi: “Kayıplar Konusunda Türkiye’yle GYÖ – Başkan Kayıp Yakınlarına Konuyu Ankara’ya Sunacağı Bilgisini Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren kayıp yakınları dernekleri başkanlarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüklerini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki kayıp yakınları derneklerinin başkanlarından Maria Kalburci ve Nikos Sergidis, sarayında gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalarda, Hristodulidis’in kayıplar konusundaki düşüncelerini aktardı. Hristodulidis; sorunları Türkiye’nin gündemine GYÖ olarak sunacağını söyledi.

Maria Kalburci “naaşların başka yerlere taşınma ve askeri bölgeler konusu ele alındı. Bu sorunlar, bazı yanıtlar alabilmemiz, kayıplar konusunda ilerleyebilmemiz için GYÖ şeklinde Türkiye’ye sunulacak” Dedi.

Gazete, bir diğer kayıp yakınları derneği başkanı olan Nikos Sergidis’in de benzer bir açıklamada bulunduğunu aktardı.

Sergidis; Hristodulidis’le görüşmede Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) karşılaştığı sorunların ele alındığını ve Hristodulidis’in, bu sorunların aşılabilmesi adına bazı elle tutulur öneriler sunduğunu belirtti.