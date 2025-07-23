Dans, müzik,eğlence

Dikmen Belediyesi’nin 11. Meşale Festivali, iki gece süren unutulmaz final programıyla sona erdi. Finalin ilk gecesinde NEV Fitness, Studio 21 ve Hype ekipleri sahne alarak müzik ve dans dolu gösteriler sundu.

Kapanış gecesinde ise sahnede Dilara Ferit vardı. Güçlü sesi ve enerjisiyle izleyicileri büyüleyen Ferit, festivalin kapanış gecesinde büyüledi.

Gecenin sürprizi ise sunucu Pembe Düzova ile Dilara Ferit’in birlikte seslendirdiği Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” şarkısı oldu. İkilinin bu anlamlı düeti izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aynı gece Studio Euphoria by Nurcan Özatılgan ve DPM grubu da sahnede yerini alarak dans ve müziği buluşturan performanslarıyla geceye renk kattı.

Festivalin en duygusal anı ise Çetin Keskinel’in annesiyle birlikte söylediği “Beyaz Giyme Toz Olur” türküsü oldu. Duygu dolu bu düet izleyicilere hüzün ve gururu bir arada yaşattı.

Frekans, sahne performansıyla festivale damga vururken özellikle “Beyaz Giyme Toz Olur” türküsünde tüm konuklar hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjisi ve sahne hakimiyetiyle büyük beğeni toplayan grup, unutulmaz bir gece yaşattı.

11 Meşale Festivali, müzik, dans ve duygunun buluştuğu final geceleriyle unutulmaz bir kapanış yaptı.