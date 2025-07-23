Güneyde su arıtma birimleri devreye girdi

Güney Kıbrıs’ın Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) aldığı deniz suyu arıtma tesislerinin devreye girdiği belirtildi.

Politis gazetesi: “Arıtma Tesislerinden Nihayet Su Akacak – BAE’den Alınan Mobil Birimler Bugün Devreye Giriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberin-de, BAE’den getirilen 13 mobil arıtma tesisinde kontrollerin tamamlandığını, tesislerin aşamalı olarak devreye girmesinin öngörüldüğünü yazdı.

Gazete, BAE’den gelen teknikerin kontrollerini tamamladığını belirtirken, tuzlu su arıtma tesislerinin tamamının devreye girmesiyle günlük 14 bin metreküp su üretimine ulaşılacağını vurguladı.

BAE’den 14’üncü arıtma biriminin gelmesinin de beklendiğini yazan gazete, söz konusu birimin faaliyete geçmesi durumunda günlük üretimin 15 bin metreküpe ulaşacağını ifade ett.