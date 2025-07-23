Ödüller de verildi

Kültür Dairesi’nin düzenlediği 13’üncü Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’nın sergisi Lefkoşa’da açıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre; genç sanatçıların başarılarını takdir ve teşvik etme hedefiyle düzenlediği yarışmanın sergisi Gazimağusa’nın ardından dün de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergi, 31 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek.

Daireden verilen bilgiye göre; sergi açılışında konuklara Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç hitap etti.

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, yarışmaya katılan genç sanatçıları tebrik ederek, Kültür Dairesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müsteşar Aktunç da Kültür Dairesi’nin hiçbir dönem olmadığı kadar aktif şekilde çalıştığını, bunun hükümetin kültür ve sanata verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür belgeleri, ödül alan sanatçılara da ödül çekleri takdim edildi.