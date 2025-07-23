Detaylar paylaşıldı

Roketsan, geliştirdiği 6 yeni füze ve savunma sistemini ilk kez kamuoyuna tanıttı. Tanıtılan sistemler arasında Gökbora, Eren, İHA-300, Akata, Şimşek-2 ve Tayfun Blok-4 yer aldı. Her biri farklı platform-lardan kullanılmak üzere geliştirilen sistemler, Türkiye’nin savunma kapasitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Türkiye’nin İlk Hipersonik Balistik Füzesi: Tayfun Blok-4

Roketsan’ın fuarda tanıttığı en dikkat çekici sistemlerden biri Tayfun Blok-4 oldu. 10 metre uzunlu-ğundaki füze, hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve stratejik hedefleri kilometrelerce öteden imha edebili-yor. Çok maksatlı harp başlığı taşıyabilen Tayfun Blok-4’ün ilk atış testi bu yıl içinde gerçekleştirilecek ve kısa sürede envantere girmesi bekleniyor.

Gökbora: SİHA’dan atılabilen hava-hava füzesi

Gökbora, görüş ötesi menzile sahip bir havadan havaya füze olarak dikkat çekiyor. SİHA’lar ve savaş uçakları üzerinden fırlatılabilen sistem, modern hava muharebe kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliş-tirildi.

Eren: Yüksek hızlı dolanan mühimmat

EREN, yüksek hızlı ve çok amaçlı bir dolanan mühimmat olarak öne çıkıyor. Hedef bölge üzerinde bek-leme yapabilen bu sistem, hem keşif hem de ani taarruz görevlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Akata: Denizaltıdan atılan gemisavar füze

İlk kez sergilenen AKATA, denizaltından atılabilen ATMACA füzesi kapsülü olarak dikkat çekti. 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan sistem, mavi vatan savunmasında Türk Deniz Kuvvetleri’ne yeni kabiliyetler kazandıracak.

300 ER: Radar görmeden vuruyor

Jet ve SİHA platformlarından atılabilen 300 ER füzesi, balistik yapısıyla radar sistemlerine yakalanmadan hedefe ulaşabiliyor. 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle, uzun menzilli hassas taarruzlara olanak tanıyor.

Şimşek-2: Türkiye’nin yeni uzay aracı

Fuarda tanıtılan bir diğer önemli sistem de Şimşek-2 oldu. Bu platform, 1.500 kg ağırlığındaki uyduları 700 kilometre irtifadaki yörüngelere taşıyabilecek kapasiteye sahip. Şimşek-2’nin, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini artırması bekleniyor. Roketsan’ın tanıttığı bu sistemler, Türkiye’nin hem savunma hem de uzay teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu Hitler'i geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki göstererek, "Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 17. Uluslararası Sa-vunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) açıklamalarda bulundu.

İsrail'İn Filistin' e saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir." dedi.

Erdoğan, "Mesele ticaretle birlikte kalıcı iş birlikleri geliştirmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız. Güç dengelerinin yeniden belirlediği bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki soykırımın, İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir." diye konuştu.

Erdoğan, "Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Her kim İsrail'İn Gazze'deki saldırısına sesiz kalıyorsa buna ortak oluyor demektir." dedi.