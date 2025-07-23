Ekonomi ve siyaset konuşuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-SİAD) KKTC 3. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, genel kurulda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıldönümünün ardından önemli bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başbakan Ünal Üstel de, hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Tatar: Başarılı çalışmalar yapıldı

Avustralya, İngiltere, Polonya ve Almanya ziyaretlerinde MÜSİAD’ı ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD’a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Genel kurula katılan Mavi Vatan’ı gündeme getiren Cihat Yaycı’ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu’nun da bir denizci olduğuna söyleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki limanlarda yapılan lojistik işlerle tanınmamışlığa rağmen başarılı çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamalarının kitaplaştırıldığını ve kendisine takdim edildiğini anlatan Tatar, bu noktadan hareket edilerek, Topkapı Üniversitesi’nde Mavi Vatan ile ilgili araştırma merkezi kurulduğunu vurguladı.

İki devletli çözüm siyasetinin önemine dikkat çeken Tatar, “Federasyon temelinde çözüm olursa Türk askeri çekilecek ve Türkiye’nin garantörlüğü sona erecek, böylece güven ortamı ortadan kalkacak” dedi.

Rum yönetiminin Kıbrıs Türkü’nün gelişip kalkınmasını önlemek için mülkiyet konusunda haksız saldırılarda bulunduğuna vurgu yapan Tatar, geçen hafta New York’ta Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Toplantıda Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları dile getirdiğini ve Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini ele geçirmeleri-nin ardından Kıbrıslı Türklerin de kendi devletini kurduğunu söylediğini kaydetti.

Üstel: Konuşmuyoruz, iş yapıyoruz

Başbakan Ünal Üstel de, hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC ekonomisi yaratmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Hükümeti devraldıkları ilk günden itibaren önceliklerinin siyasi istikrarı sağlamak ve geçmişte yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirten Üstel, “Halkın ihtiyaç duyduğu projeleri tek tek hayata geçirdik” dedi.

Üstel, asgari ücretin daha hızlı uygulanabilmesi adına sektörel bazda yeni bir düzenleme yapmak için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Konuşmasına 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için gurur dolu bir gün olduğunu vurgulayarak başlayan Üstel, MÜSİAD’ın iş dünyasıyla kuracağı iş birlikleri ve gerçekleştireceği projelerin ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirdik"

Hükümeti devraldıkları ilk günden itibaren önceliklerinin siyasi istikrarı sağlamak ve geçmişte yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirten Üstel, “Halkın ihtiyaç duyduğu projeleri tek tek hayata geçirdik” dedi.

Üstel, üç buçuk yıllık görev süresince hükümetin verdiği tüm sözleri birer birer yerine getirdiği belirterek, Ercan Havalimanı’nı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle tamamladıklarını kaydetti.

“Ülkemize gelen turist sayısında gözle görülür bir artış var” diyen Üstel, belediyeler reformuyla yerel yönetimlerin artık daha güçlü olduğunu da söyledi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin de atıldığını ifade eden Başbakan Üstel, Güzelyurt ve Girne hastanelerinin kısa süre içinde hizmete gireceğini kaydetti.

“Maraş, Lapta, Değirmenlik, Pamuklu gibi bölgelerdeki sağlık merkezleri tek tek hayata geçiyor” diyen Başbakan Üstel, ülkenin doğusuyla batısını çift şerit yollarla birbirine bağladıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk iş insanlarının üretim için büyük çaba gösterdiğini belirten Üstel, bu süreçte yaşanan sorunların Anavatan Türkiye’nin desteğiyle çözüleceğini ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025, 09:43