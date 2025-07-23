Yetkililer uyarıldı

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), basın mensuplarıyla bir araya gelerek Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası hakkında bilgilendirmede bulunup gazetecilerden gelen sorulara yanıt verdi. Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Genel Sekreter Sertuğ A. Gülcan, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi M. Gürdal Büyükgüngör’ün de hazır bulunduğu toplantı Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, casino sektörünün, KKTC ekonomisinin önemli dinamiklerinden biri olarak; turizme, istihdama ve ülkemizin genel kalkınmasına ciddi katkılar sağladığına vurgu yaptı. Arkın; yasaklar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin güneydeki casinolara yöneldiğini belirterek, Rum Yönetimi’nin sektörü büyütme hedefinde olduğunu söyledi.

Gazetecilere, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası’yla ilgili bilgi veren Sarıçiçek ise, muhalefet milletvekillerinin yasayla ilgili gerçeğe dayanmayan söylemlerini eleştirirken, üzüntülerini dile getirdi. Sarıçiçek, yasanın, bilgi eksikliği ve önyargılarla değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti. Sarıçiçek, ayrıca yasanın her aşamasında kararlı bir duruş sergileyen Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

KKTC vatandaşlarının casinoya girişi halen yasak

KKTC vatandaşlarının, öğrencilerin ve 25 yaş altı olanların casinoya giriş yasağının sürdüğüne vurgu yapan Sarıçiçek, mahkemelerin yükünü azaltacak şekilde ceza yönteminin değiştiğinin altını çizerek, yeni düzenlemeyle hem yasağa uymayan kişiler hem de işletmelerin cezalandırılmasının kolaylaştığını ve mahkemeye gitmeden para cezası kesilmesi yolunun açıldığını ifade etti.

Yıllık katkı bir milyar 200 milyon dolar

Ayhan Sarıçiçek, yeni yasa düzenlemesiyle harçlarda ve verilecek vergilerin daha da artırıldığına dikkat çekti. Ülkede kayıtlı çalışanların yaklaşık yüzde 20’sinin casinolu otellerde olduğunun resmi verilerden de görülebileceğini belirten Sarıçiçek, vergi ödeyen kurumların yüzde 52’sinin de casinolu oteller tarafından verildiğini anımsattı. Sarıçiçek, casinoların reel ekonomi içerisindeki büyüklüğünün bir milyar 200 milyon doları bulduğunu açıkladı.

100 metre tartışması

Muhalefet milletvekillerinin dilinden düşürmediği casinoların okullardan 100 metre yakınında olacağıyla ilgili bakış açısını eleştiren Sarıçiçek, Güney Kıbrıs dahi hiçbir AB ülkesinde böyle düzenleme olmadığını hatta Lefkoşa’nın güneyinde casino kapısının okullara açıldığını herkesin gözlemleyebileceğini kaydetti.

“Okulların yanı başı, şehir merkezleri casino dolacak” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı bilinmesine rağmen korku sarılmaya çalışılmasına tepki gösteren Ayhan Sarıçiçek, ileri sürülenin aksine mevcut yasa ve rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda bir anda 30 üzeri casinonun açılacağı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığının suçlamayı yapanlar tarafından da çok iyi bilindiğini kaydetti.

Yeni casinolu otellerin şehir merkezlerine gelme şansı bitti

Yasada yapılan düzenlemeyle casino açma koşullarının ağırlaştırıldığını ve 750 yatak kapasi-teli yapılacak otellere casino izni verileceği koşulu göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde böyle büyük tesislerin yerleştirileceği arazi bulunmadığının herkes tarafından bilinmesine rağmen yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

“Kara para aklama suçlamalarının altı boş”

Yasanın değiştirilmiş haliyle kara para aklama ihtimallerini ortadan kaldırdığını ifade eden Ayhan Sarıçiçek, casinolara girip çıkan paranın vergilendiğine dikkat çekerek, sektörün sadece bu sebepten dolayı bile kara para aklamadan uzak olduğunu belirtti.

Ülkede kara paranın hangi sektörlerde aklandığıyla ilgili somut iddiaların yer aldığını haberlerin sık okunmaya başlandığını anımsatan Sarıçiçek, somut içerikli hiçbir söylemde casinoların para akladığının görülmediğini de ekledi.

Güneydeki casinolara ilgi artıyor

Güney Kıbrıs’ta casino sektörüne büyük önem verildiği ve Meclis’te temsil edilen tüm partilerin casino sektörünün nasıl kalkındırılacağını tartıştığı günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde ise sektörün nasıl kötüleneceği yarışına girilmesini üzüntüyle izlediklerinin altını çizen Sarıçiçek, Rum hükümetinin desteklediği casino sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve polis baskınlarından çekinen sayıları her gün artan oranda Kıbrıslı Türk’ün de güneydeki casinolara gittiğini bildiklerini kaydetti.