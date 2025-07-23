Kahramanlar anıldı

Milli Mücadele Yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü düzenlenen törenle anıldı.

Topçuköy Şehitler anıtı önünde yer alan anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından tören, İstiklal marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre; Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Halkının, 1878 yılından 1974 yılına kadar çektiği zulüm ve insanlık dışı muameleyi anımsatarak, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin yaşananların unutulmayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkının yaşadıklarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Balan, 1974 yılından beri ülkede huzur ve özgür bir şekilde yaşandığını ve bunun da 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı sayesinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, şehitlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ifade etti. Öztürkler, Topçuköy'de hayatını kaybeden kahraman-ların vatan uğruna verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, bu topraklarda bedel ödeyenlerin emanetiyle yaşamanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şehitlerin ve gazilerin gösterdiği fedakârlıkların unutulmayacağını belirten Ziya Öztürkler, bu mücadelenin izlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın her bireyin ortak sorumluluğu olduğunu be-lirterek töreni tamamladı.

Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi

Alaminyo şehitleri de Değirmenlik Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına (KTBK) 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval, bazı yetkililer, yerel yöneticiler, askeri erkan, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, şehit yakınları ve köylüler katıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler 20 Alaminyo şehidinin ismini şöyle hatırlattı:

"Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alamin-yolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu.”

