Gazze'de İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda en az 42 kişi öldü. Gazze'de katliamlara her gün yenisi ekleniyor.

İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda 42 kişi öldü.

Gazze'deki Hamas hükümetinden yapılan açıklamada, Şati Mülteci Kampı'nda evlere bomba yağdığı ve burada 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tuffah Mahallesi'nde de 18 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki Filistinlilerin yerle bir olan binaların enkazında yakınlarını aradığını gösteren görüntüler uluslararası basın tarafından paylaşıldı.

Hamas, Şati saldırısına ilişkin açıklamasında "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtti.

İsrail hükümeti ise ordunun Gazze'de Hamas'ın askeri altyapı tesislerine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

450 Filistinli öğrenci öldürüldü

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar, üniversiteye geçiş sınavına girmesi beklenen 450 lise öğrencisi hayatını kaybetti. Filistin Eğitim Bakanlığı sözcüsü Sadık el-Hudur, bugün başlayan üniversite geçiş sınavının sadece Batı Şeria'da yapılabildiğini, Gazze Şeridi'nde ise saldırılar sebebiyle sınavın yapılamadığını hatırlattı.

"Gazze Şeridi'nde 430, Batı Şeria'da 20 öğrenci olmak üzere sınava girmesi gereken 450 öğrencinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü" ifade eden Hudur, Batı Şeria'da 50 bin öğrencinin sınavlarına girdiğini ancak İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 39 bin öğrencinin bundan mahrum kaldığını belirtti.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının açıklamasına göre, üniversiteye geçiş sınavı "Tevcihi" bugün yerel saatle saat 09.00'da başladı ve 18 gün devam edecek.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024, 01:02