Bagaja sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Derinya Kara Giriş Kapısı'nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan M.K.’nin (E-60) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 500 kilo kuzu eti tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre olay önceki akşam saat 20.40 sıralarında medyana geldi.

Kuzu etleri emirname olarak alınırken, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan S.K. (K-56) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Öte yanan saat 23.15 sıralarında, Girne’de, faaliyet gösteren Ö.F.K.'ye (E-30) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.