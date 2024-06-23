Gece yarısı sınır ihlali

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a sınırı ihlal ederek, gizlice giriş yapan Suriye uyruklu Tarky Afed, Hazem Ahmed Al Ahmed ve Besam Hamed Al Aleey suçüstü yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılarla ilgili “birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal, yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye girme” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Fina Petrol istasyonunun yakınlarından ülkeye izinsiz giriş yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlıların bazı beyanlarda bulunduğunu, ifadelerinin araştırılacağını kaydetti.

Zanlıların güneyden kuzeye geçmesi için herhangi bir kişinin yardım edip etmediğini de araştıracaklarını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.