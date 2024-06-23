Analar ağılıyor

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, trafik kazalarına dikkat çekmek için dün Gemikonağı’nda eylem yaptı.

Eyleme trafik kazalarında sevdiklerini kaybeden aileler de katıldı. Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Naveed Akbar’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği Ecevit Caddesi üzerinde toplanan kabalalık, yeterli önlemler alınmadığı için ölümle sonuçlanan kazaların arttığını belirtti.

Eylemde açılan pankartlarda “Kaza değil, cinayet”, “Tek suçum bankta oturmak”, “Naveed Akbar için adalet” gibi yazılar da yer aldı.

Yakınlarını yitiren aileler, sarhoş ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak, ölüme neden olanların cinayetle yargılanması gerektiğini belirtti.

Sivil toplum örgütleri de ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek ve yasal sürecin doğal bir şekilde yürütülmesi için eylem düzenlediklerini kaydetti.

Sivil toplum örgütleri tarafından eylemde yapılan açıklamada, “Gençlerin sorumsuzca kazalara kurban gitmemesi için bu işin takipçisi olacağız. Konuyu sürekli gündemde tutmak için eylemlerimiz sürecek. İşin peşini bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu olay burada kapanmayacak” denildi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri eylemde, ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesini, eksik ikaz trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanmasında ve bunun dışında araçların trafikte emniyetli şekilde seyretmesini, vatandaşların da yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenlerin derhal yapılmasını talep etti.

Açıklamada, “Başka canları kaybetmeden, bu konuda öncelikle Karayolları Dairesi ve Belediye olmak üzere herkes üzerine düşeni hemen yapmalı” denildi.

Çocuklarımız mezarda

Eylemde konuşan Naveed Akbar'ın nişanlısı Aycan Taliman’ın annesi, kızının psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederek, Akbar’ın hayalleri vardı. Benim kızımın da hayalleri yıkıldı, psikolojik tedavi görüyor. İki aile büyük acı çekiyor” dedi.

Girne - Tatlısu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemre Yönet'in annesi Gönül Sağır da yılbaşından bu yana 21 kişinin trafik kazaları sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Trafik kazaları sosyal bir sorun oldu. Trafik kurallarına uymayan sürücüler yüzünden canlar yitiyor.

4 ay önce ben de oğlumu sarhoş bir sürücü yüzünden kaybettim. Masum çocuklarımızı mezarda, biz sürekli ağlıyoruz, acı çekiyoruz.

Yılbaşından bu yana 21 kişi hayatını kaybetti. Daha kaç kişinin ölmesi lazım. Acı çekiyoruz.

Sarhoş sürücüler, uyuşturucu içip direksiyon başına geçenler cinayetle yargılanmalıdır. Biz çocuklarımız sarhoş sürücüler öldürsün diye büyütmüyoruz.”