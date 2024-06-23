200 kişi katıldı

21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle Girne’de Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesi'nin organize ettiği etkinliğe yaklaşık 200 kişinin katıldı.

Halk plajında gerçekleştirilen etkinlik, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde ve yoga eğitmenleri Bülent Çakır, Ebru Münir, Hayal Gezer, Irmak Behzatoğlu, Suzie Heijari eşliğinde yapıldı.

Etkinlik “doğa ve tüm canlılarla barış ve birliktelik, sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı” temalarıyla düzenlendi.

Fiziksel faydaları

Zihinsel ve fiziksel rahatlamayı sağladığı belirtilen yoganın birçok faydası bulunuyor.

Yoga yapmak yalnızca ruhsal bir yolculuk değil aynı zamanda fiziksel bir rahatlama da sunar. Psikolojik, mental, fiziksel, zihinsel pek çok faydası bulunur.

Yoga yapmanın fiziksel faydalarından biri vücudu esnek kılmasıdır. Yapılan hareketlerle zaman içinde vücut esneklik kazanır bu sayede kişi çok daha rahat hareket eder.

Vücutta oluşan iltihaplar, ağrılarımızın baş kaynağıdır. Düzenli yoga yapmanın iltihaplara iyi geldiği bilinir. Vücut egzersizle rahatladıkça iltihapların da tahliyesi bir o kadar kolay olacaktır.

Vücudu güçlü kılan egzersizler yalnızca kardiyo egzersizleri değildir. Bir ağırlık kaldırmıyor olabilirsiniz ancak yoga da vücudu zinde tutan ve kasları kuvvetlendiren egzersizlerdendir.

Yoga ve bağışıklık sistemi arasında da bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Yoga bağışıklık sisteminin fonksiyonlarına katkı sağlar ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Yoga aynı zamanda sırt ağrılarına da iyi gelir. Yapılan esneme hareketleri ve pozisyonlarla sırt gevşer ve ağırlar zamanla azalır.

Yapılan araştırmalara göre yoga kalp sağlığını da koruyor. Kontrollü nefes alışverişleriyle ve egzersizlerle kalp krizini önlemeden etkili olduğu düşünülür.

Psikolojik faydaları

Yoga yalnızca fiziksel olarak rahatlama sağlamaz aynı zamanda ruhsal olarak da adeta şifa dağıtır. Büyük bir dinginlik sağlayan yoganın ruhsal faydalarından birkaçı:

Ruhsal ve fiziksel olarak sağlığımızı tehdit eden stresi azaltır. Düzenli alınan nefeslerle kaygı ve stres minimuma iner.

Depresyonun etkilerini ortadan kaldırmak için var gücüyle savaşır. Böbrek üstü bezlerindeki salgıların düzenlenmesiyle stres, depresyon gibi olumsuz kelimeler hayatımızı ve ruhumuzu terk eder.

Bu aralar aramakta zorlandığımız iç huzurumuzu yeniden bulmamızı sağlar. Stresli ve yoğun geçen bir iş gününün ardından mesai sonrası rahatlama ritüeli için muhteşem bir seçenektir.

Stres, kaygı, depresyon ve huzursuzluk gibi kelimeler azaldıkça zihnimiz rahatlar bu nedenle yoga için beyin hücrelerimizin sağlıklı çalışmasını sağlar da diyebiliriz. Stres gittikten sonra beynimiz ne kadar da mutlu!

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024, 01:18