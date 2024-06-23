Koruma altında

Hizbullah lideri Nasrallah’ın, Güney Kıbrıs’taki üsler konusunda Rum Yönetimine yönelik uyarısı gündemdeki yerini koruyor.

Fileleftheros gazetesi “ABD Nasrallah’ı Hükümsüz Kıldı” başlıklı haberinde, ABD’nin konuyla ilgili tepkisini yorumladı.

ABD’nin Nasrallah’ın tehditlerine verdiği tepkinin ABD’nin Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerinin bulunduğu iş birliği düzeyini yeniden gösterdiğini kaydeden gazete, Rum kesimindeki “diplomatik kaynakların” ABD’nin verdiği tepkinin önemine işaret ettiklerini iletti.

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada Hizbullah’ın tehditlerinin oldukça verimsiz olduğunu ve Hizbullah’ın herhangi birini tehdit etmeye son vermesi gerektiğini ifade etti.

Gazeteye göre AKEL partisi de açıklamasında Kıbrıs’ın savaş üssü veya yabancı orduların tatbikat alanı değil, barış köprüsü olduğunu savundu.

Kombos’un açıklaması

Hizbullah lideri Nasrallah’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin yankıları sürerken, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Güney Kıbrıs’ın askeri faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Kombos Haravgi gazetesinde yer alan açıklamasında, Hizbullah liderinin Güney Kıbrıs karşısındaki iddialarının asılsız olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın askeri operasyonlarla herhangi bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Rum kesiminin defalarca Hizbullah liderinin tehditleri ve açıklamalarının ispatlanmadığını açıklığa kavuşturduğunu ifade eden Kombos, Rum kesiminin askeri saldırıların kurbanı olan herhangi bir ülke, bölgedeki herhangi bir ülke karşısında askeri faaliyet gerçekleştirmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Rum kesiminin bununla hiçbir ilgisi olmadığını, dolayısıyla bu tartışmanın tümünün bir dayanağı olmadığını düşündüklerini ifade eden Kombos, son aylarca birçok kez bir dizi ülke ve BM’yle birlikte Gazze’deki insanlara yardım sağlamaya çalıştıklarını, dolayısıyla söylenenlere aynı derecede şaşırdıklarını kaydetti.

Gerekli tüm hamlelerde bulunduklarını ve gerekli tüm diplomatik önlemleri aldıklarını da vurgulayan Kombos, Güney Kıbrıs’a destek belirten Lübnan makamları, AB, Yunanistan, ABD ve diğer ülkelerin açıklamalarına atıfta bulundu.

Dolayısıyla durumun şu an bu olduğunu ifade eden Kombos “Kıbrıs Cumhuriyeti ve halkının menfaatlerini korumak için çalıştıklarını” sözlerine ekledi.

