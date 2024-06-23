78 yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda önceki gün çıkan anız yangınında can kaybı sayısı 14’ye yükseldi.

Yangınlardan 78 kişi etkilenirken alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle 78 kişinin de yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tatar, Töre ve Üstel’den taziye mesajı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Diyarbakır ve Mardin arasında meydana gelen yangın felaketinde hayatlarını kaybedenlerin sayısının yükselmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu üzücü olay neticesinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlar nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bu zor zamanda olarak Türkiye halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

