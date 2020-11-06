Kuzeyde 7 güneyde 233 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 233 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Rekor artışların sürdüğü güneyde toplam vaka sayısı 5 bin 333’e çıktı. Rum hükümeti önceki gün geceleri sokağa çıkma yasağı ve bazı tedbirleri yürürlüğe koyarken, artan vakalar paniğe neden oldu.

Kuzeyde ise 7 pozitif vakaya rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 956’ya çıkarken, bunlardan 900’ünün iyileştiği belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 237 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı vakalardan 4 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkeye geldiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 11:15