‘Evde izolasyon şart’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, devletin karantinaların üstesinden gelemediğini, ayda 45 milyona dayanan bir külfet oluştuğunu ifade etti. Pilli, “Ev karantinasına dönüştürmek zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs salgını ve sağlık altyapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Alınan tedbirler nedeniyle Covid-19’un KKTC’de kontrol altında olduğunu belirten Pilli, salgının dünyada bitmeden KKTC’de de bitmeyeceğini söyledi. Pilli şunları söyledi: “Önümüzde kış vardır. Gribal enfeksiyonlar kış aylarında artmaktadır. Bu da artış gösterecektir. Dolayısıyla önlemler alarak bu artışı önüne geçmemiz gerekecektir. Gribal enfeksiyonlarda ölüm oranları da en fazla kış aylarında olur. Maske mesafe ve hijyen gibi kurallara uyarsak, Covid-19’u en az zararla atlatırız. Sadece hükümetin önlem almasıyla yeterli değil, herkesin de kendi önlemlerini alması gerekir.”

Ev karantinası şart

Karantina konusuna da değinen Bakan Pilli, en iyi yöntemin karantina otelleri olduğunu ancak bunun devlete büyük bir külfet yarattığını söyledi. Pilli “Devlet karantinaların üstesinden gelemiyor. Ayda 45 milyona dayanan bir külfet oluyor. Ev karantinasına dönüştürmek zorundayız” dedi. Pilli, ev karantinasına uyulmaması halinde vakaların artacağı uyarısında bulundu ve uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağının altını çizdi.

Grip aşıları bekleniyor

Zatürre aşılarıyla ilgili bir soruya karşılık ise Sağlık Bakanı Pilli, ülkeye gelen 20 binin üzerinde aşının kronik vakalara yapıldığını söyledi.

Grip aşıları ile ilgili dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına da dikkat çeken Pilli, 50 bin tane aşı talebinde bulunduklarını bunların gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Pilli, kronik hastalıkları olan vatandaşlara da çağrıda bulunarak işleri olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.