İş birliği güçlenecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

İş birliği güçlenecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki protokolün günümüz koşullarına göre güncellenmesi sağlandı.
İş birliği protokolü dün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;
“Bu protokol kapsamında; barış, olağanüstü hal, seferberlik ve savaşta yurdumuzda can ve mal kayıplarının azaltılması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler ifa eden SSTB ve PGM arasındaki faaliyet alanları çerçevesinde müşterek bilimsel, eğitsel, sosyal, kültürel vb. faaliyetler, birbirlerine kurumsal imkânları çerçevesinde destek, olağanüstü durum ile afet ve acil durumlar öncesi, esnası ve sonrasında merkezi ve yerel işbirliği sağlanacaktır.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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