Yoğun ilgi görüyor

Dakka’daki Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde Kurban Bayramı tatili boyunca sergilenen “Donald Trump” lakaplı nadir albino manda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan biri oldu.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki erkek manda, beyaz ve krem tonlarına çalan tüyleriyle diğer türlerinden belirgin şekilde ayrılıyor. Doğal albinizm özelliği nedeniyle farklı bir görünüme sahip olan hayvan, özellikle yüz hatlarındaki açık renk tonları ve parlak kürkü nedeniyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Hayvanat bahçesi görevlileri, mandanın uzun süredir tesiste bulunduğunu ancak Kurban Bayramı tatili döneminde ziyaretçi yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha fazla ilgi görmeye başladığını ifade etti. Özellikle çocuklu ailelerin mandanın bulunduğu bölüme yoğun şekilde yöneldiği, ziyaretçilerin hayvanla fotoğraf çektirmek için uzun süre beklediği belirtildi.

Manda “ABD Başkanı Donald Trump” olarak anılmasının ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarla yaygınlaştığı, hayvanın sarımsı-beyaz tonlardaki tüy yapısının bu lakaba neden olduğu ifade edildi. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte manda hayvanat bahçesinin sembol canlılarından biri haline geldi.



