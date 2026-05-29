Trump'ın onayı bekleniyor

ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, ABD basını ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Habere göre Trump'ın nihai onayı bekleniyor.

ABD basını, ABD ve İran heyetlerinin ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakereleri başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, iki ülke arasında bir mutabakata varıldı.

Habere göre, ABD'li ve İranlı müzakereciler ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardı, ancak Başkan Trump henüz buna nihai bir onay vermedi.

Süreci değerlendiren yetkililer, söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü uzlaşmanın sağlandığını ve iki ülke liderlerinin süreci değerlendirdiklerini ifade etti.

Aynı yetkililer, İran'ın daha sonra kendilerine "anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları" mesajını ilettiklerini iddia etti. ABD'li isimlerin bu iddiası, İran tarafından teyit edilmedi.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacak.

Buna mukabil ABD de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak.

ABD yönetiminden henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'tan Umman’a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda Umman'a tehdit geldi; “Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları bombalamak zorunda kalırız” dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından Tahran'dan Umman'a destek gecikmedi.

Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması, ABD-İran hattındaki savaş sonrası temel anlaşmazlık konusu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylense de henüz somut bir çözüme varılamadı.

Hatta Tahran yönetimi, Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizmayı görüştüklerini belirtti. Bu açıklama Trump'ın tepkisini çekti; kabine toplantısında Umman'ı hedef aldı.

Trump, Umman'ı İran’la Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü paylaşmaya yönelik herhangi bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyardı; “Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları bombalamak zorunda kalırız” dedi.

Trump, tehdidi savurduktan kısa süre sonraysa ABD’nin böyle bir adım atmak zorunda kalacağını düşünmediğini ifade etti.

Tahran'dan Umman’a destek

Trump'ın sözlerinin ardından Tahran'dan Umman'a destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı açıklama yaparak Trump’ın açıklamalarını kınadı.

Sözcü, ABD'nin, Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik "yok etme" tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Umman’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlattı.

Bu arada Tahran yönetimi son 24 saatte Boğaz'dan 26 geminin geçtiğini duyurdu. 2 gemininse durdurulduğunu açıkladı.

İran ile ABD arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürülüyor.

ABD Başkanı, sık sık Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ve kimse tarafından kontrol edilmeyeceğini vurguluyor.

