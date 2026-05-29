ABD Başkanı Donald Trump’a benzeyen ‘Trump’ adındaki manda, sosyal medyada ünlenince kesilmekten kurtuldu. Kurban edilmeyen manda korumaya alındı.

Bangladeş’teki 700 kiloluk nadir görülen albino mandanın bayram vesilesiyle kesilmesi planlanıyordu. Trump’a benzetilen manda sosyal medyada viral olunca, kesilmesine saatler kala hükümet devreye girdi.

Agence France Press’in haberine göre Ulusal Hayvanat Bahçesi Yöneticisi Atiqur Rahman, “Albino manda için özel bir barınak ayırdık ve bir bakıcı görevlendirdik; iki hafta karantinada tutulacak” dedi. Rahman, mandaya çok iyi bakılacağını söyledi.

Mandanın eski sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha ise kardeşinin hayvana ‘sıradışı tüyleri’ nedeniyle ‘Trump’ adını verdiğini söyledi. Mridha, ciddi bir kalabalığın hayvanı görmek için akın ettiğini anlattı. Mridha, ‘Trump’ı Kurban Bayramı öncesi satmıştı.

Mandanın sosyal medyada ünlenmesi ve hükümetin 'boğanın bağışlanması' talimatının ardından polis devreye girdi. Mandanın götürüldüğü başkent Dakka’nın Keraniganj'daki Polis Merkezi’nin amiri “Hayvancılık dairesi, nadir bulunan bir hayvan olduğu için mandayı sahibinden almamızı talep etti” dedi. Polis amiri ayrıca mandanın henüz çok genç olduğunu ve birkaç yıl daha yetiştirileceğini belirtti.

