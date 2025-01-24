Sanatsal gelişime katkı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Atatürk Meslek Lisesi’nin branş öğretmenlerine yönelik cam ve seramik atölyesi düzenledi.

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamada, atölyede yeni teknik ve uygulamaların işlendiği kaydedildi.

Atölyede eğitimi ARUCAD Seramik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol tarafından verildi.

ARUCAD'ın atölye çalışmasını, kültürel ve sanatsal gelişime katkıda bulunma amacıyla düzenlediği de belirtildi.

