Kuzey Kıbrıs’ta dün bin 560 test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 560 testin sonucu negatif çıktı, 26’ncı günde de Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Ülkede şimdiye kadar görülen vaka sayısı 108’de kalırken, toplam test sayısı da 27 bin 633’e çıktı.

Son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 560 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

DSÖ’ye mesaj gönderdi

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mesaj göndererek, “Biz de buradayız” dedi.

Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarından A Habere konuk olan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamalarda bulundu.

“Eğer bir başarı varsa bu KKTC’nin başarısıdır” diyen Pilli, başarının; süreç içerisinde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı ve uyguladığı kararlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkın alınan kararlara en iyi şekilde uymasıyla sağlandığını belirtti.

Pilli, virüsün Aralık 2019’da Çin’de görüldüğü andan itibaren, çalışmalara başladıklarını ve pandemi hastanesi çizimi yaptıklarını kaydetti.

Pilli, “Ocak ayında çalışmaları yaptık. Bu tip vakalarda bakacağımız yeri hazırladık, pandemi hastanemizi hazırladık, kullanılacak cihazlar arttırıldı, gerekli tüm eğitimler verildi, zaten çalışan bir ekibimiz vardı. Ocak ayından beri çalışıyorduk. Mart ayında bu vakalar çıkınca, sınır kapıları ve hava- deniz kapılarında tedbirleri aldık. Yol haritasını o zamandan çizdik. Vakanın çıktığı günden itibaren, söz konusu oteli karantinaya aldık. O günden bu zamana dıştan gelen herkesi ev karantinasına aldık, sonrasında otel karantinasına çevirdik” dedi.

Biz burada varız

Dünya Sağlık Örgütü’ne de mesaj gönderen Pilli, “Biz KKTC olarak burada varız. Bütün dünya bizi tanımasa bile biz KKTC olarak varız, tüm kurum ve kuruluşlularımızla varız. Alt kadrolarımızla varız ki kadrolarımız en iyi çalışan kadrolardır. Buradan dünyaya iletmek istiyorum. DSÖ bizimle direkt temasa geçsin. Burada yaptığımız tüm faaliyetlerin dünyaya iletilmesini istiyoruz” dedi.