KKTC hükümeti sahip çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eşinin yanına gelen ve bir süredir burada kalan Rum Foteini Amanatidu, ülkesine gitmek istedi ancak Metehan Sınır Kapısı’ndan geri çevrildi.

KKTC polisi Foteini Amanatidu’nun işlemlerini yapıp geçiş izni verdi, Rum polisi ise karantina yerinin hazır olmadığını iddia ederek genç kadını geri gönderdi.

İki saat ara bölgede bekleyen Amanatidu, Güney Kıbrıs’a geçme çabasından sonuç alamayınca yeniden KKTC’ye giriş yaptı.

Güneyde ilk evliliğinden iki çocuğu bulunan 39 yaşındaki kadın, kendi ülkesine alınmayınca isyan etti.

“Evime gitmek ve çocuklarımı görmek istiyorum” diyen Amanatidou Diyalog’a konuştu.

Foteini Amanatidou şunları anlattı: “Virüs çıkmadan önce her gün Derinya Sınır Kapısı’ndan gidip geliyordum. Rum tarafında bulunan Sotiria bölgesinde yaşıyorum. Orada iki çocuğum ve bir torunum var. Eşim Türkiyeli ve şu anda Tuzla bölgesinde yaşıyor. 7 Mart tarihinde Kuzey Kıbrıs’a geçtim. Sonra Coronavirüs salgını çıktığı için Türk tarafında kaldım. Bir süre önce ülkeme geçmek için başvuruda bulundum ancak hastalandığım için gidemedim. Şimdi ise ülkeme gitmek istiyorum ancak alınmıyorum. Karantina merkezlerinin dolu olduğunu ve en erken önümüzdeki Cuma günü alabilme ihtimalleri olduğunu söylediler. Ayrıca benden karantina için bin 500 Euro para istediler ve beni dört saat kapıda tuttuktan sonra geri Türk tarafına gönderdiler. Bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri sahip çıktı. Benim vatanım orası değil burasıymış.”