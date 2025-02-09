Yüzlerce kişi adayı terk etti

Yunanistan'ın Ege'deki adaları Santorini-Amorgos ve bölgesinde 26 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilikte bugüne değin 9 bine yakın deprem kaydedildi. Santorini ile Amorgos arasında yer alan denizaltındaki Kolumbo Yanardağı'nın aktif hale gelmesinden de endişe ediliyor. Yunan bilim insanları artık Santorini'ye ciddi etki edecek 6 şiddetindeki bir sarsıntının hesabı yapıyor. Yunan basını yaşanan durumu, yeraltındaki mitolojik dev Enkelados'un nefesi olarak nitelendirmeye başladı. Santorini'de ve yakınlarındaki bölgeye iki hafta içinde 8 bin 900'ü aşan deprem yaşandı. Art arda gelen sismik sarsıntılar, ada sakinleri ve bilim insanları arasında endişeye yol açıyor.

Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı.

Birkaç binlik nüfus geride kaldı

15 bin nüfuslu Santorini adasına boşaldı ve birkaç binlik nüfus geride kaldı.

Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Santorini ile Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik hareketlilikle ilgili üç senaryonun mevcut olduğunu söyledi.

Lekkas, sismik dizilimin hala yüksek seviyelerde seyrettiğini, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini belirtti.

Lekkas, ilk olasılığın, zaman geçtikçe depremlerin daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve ortalama büyüklüğünün azalması olduğunu söyledi.

Lekkas'ın tahmine göre ikinci olasılık, daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü senaryo ise, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi. Bu büyüklükteki bir depremin Santoroni'ye etkisi olacağını belirten bilim insanı, muhtemelen bir tsunami yaşandığını belirtti.

Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'nın günlük sismik veri analizi verilerine göre, 6 Şubat Perşembe günü 90'dan fazla deprem kaydedildi.

Bunlardan 18'inin Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4 veya daha büyük, 5'inin ise 4,5 veya daha büyük olduğu belirtildi.

Günün en büyük depremi ise 4,7 büyüklüğünde kaydedilirken, depremlerin çoğu Anydro'nun güneybatısında, çok azı ise kuzeydoğuda meydana geldi.