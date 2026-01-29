‘Videogate’ skandalı

Rum Vergi Dairesi, eski Enerji Bakanı Yorgo Lakkotrypis'in, danışmanlık hizmeti karşılığında bir şirketten 15 bin Euro aldığına ilişkin itirafını soruşturmaya başladı. Söz konusu itiraf, gizlice kaydedilen bir videonun açığa çıkmasından sonra yapılmıştı.

Video kayıtlarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le eşinin adı da geçiyor.

Rum Vergi Dairesi uzmanları, danışmanlık gelirinin doğru beyan edilip edilmediğini ve katma değer vergisi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini inceliyor.

Katma değer vergisi kaçırmak, ödenmesi gereken tutarın üç katına kadar para cezası, üç yıla kadar hapis cezası veya her ikisini birden içeren bir ceza öngörüyor.

Soruşturmanın birkaç yıl öncesine kadar uzandığı ve aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceği bildiriliyor.

Vergi komiseri Sotiris Markides, "Bakanlığın yetki alanına giren ve kamuoyunun dikkatine sunulan her konu incelenir" demekle yetindi.

Vergi soruşturmasına paralel olarak, müfettişler Lakkotrypis'in bakanlık sonrası istihdamı düzenleyen mevzuatı ihlal edip etmediğini değerlendiriyor.

Öte yandan Rum Temsilciler Meclisi kurumlar komitesi eski yetkililerin görev sonrası faaliyetlerini düzenleyen çerçeveyi gözden geçirmeye başladı.

Akel Milletvekili Irene Charalambidou ve bağımsız milletvekili Alexandra Attalides, skandalın ardından daha güçlü denetim ve çıkar çatışmalarına karşı güvenceler sağlanması talebiyle konuyu gündeme getirdi.

