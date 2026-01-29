Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, göletlerin temizlenmemesi ve dere yataklarına evler yapılmasından dolayı yağışlı havalarda su baskınları oluştuğunu ifade etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, dere yataklarının temizlenmesi, göletlerin bakımının yapılması ve plansız yapılaşmanın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, “Yağışlı havalarda endişe yaşıyoruz. Bazı evleri su basıyor, eşyalar zarar görüyor, insanlar perişan oluyor. Bunların önüne geçilmesi içi gerekli tedbirler alınmalıdır” dedi.

Ne dediler…?

Osman Aktan

“Maalesef dere yataklarına yapılan evler ve dolgular nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Yağmur yağdığı zaman endişe yaşamıyorum. Bazı evleri su basıyor, eşyalar zarar görüyor, insanlar perişan oluyor. Bunların önüne geçilmesi içi gerekli tedbirler alınmalıdır. Elimde yetki olsa dere yataklarına inşaat yapılmasına ve derelerin kapatılmasına asla izin vermezdim. Derelerin önlerinin açık olması lazım ki su akıp gitsin. Yetkim olsa dere yataklarına yapılan evleri yıktırırdım ancak esas suç dere yataklarına ev yapılmasına izin verenlerdedir. İnşallah bundan sonra akıllar başa gelir ve dere yataklarına artık izin vermezler.”

Murat Akınlı

“Geçtiğimiz hafta sonu yağan yağmur nedeniyle yine bazı bölgelerde endişe yaşandı. Suyun akıp gitmemesi ve evleri basmasının nedeni dere yataklarının işgal edilmesi, temizlenmemesidir. Ayrıca altyapılarda eksiklikler de su baskınlarına neden oluyor. Yağmur yağdığı zaman endişe yaşamıyorum. Elimde yetki olsa ilk olarak dere yataklarını temizlerim, sonrasında da dere yataklarına yapılan yasa dışı inşaatları ve dolguları yıktırırdım. Basit iştir ama yetkililer yapmıyor. Beklentimiz yıllardır var ancak bir türlü yapılmıyor. İnşallah bundan sonra olur.”

Elvan Tarfon

“Su baskınlarının en önemli nedenlerinden biri önceden tedbir alınmamasıdır. Yağmurun yağacağını biliyoruz, tedbir almıyoruz ve bu nedenle su baskınları yaşanıyor. Dere yatakları yıllardır temizlenmedi, ayrıca dere yataklarına evler yapılıyor. Yetki sahibi olsam dere yataklarına ev yapılmasını engellerim. Yapıldıktan sonra ne yapılabilir bilemiyorum.”

Nurhan Felemezoğlu

“Hafta sonu yağışlar nedeniyle gidecek yer bulamayan su yine taşkınlara neden oldu. Göletler yapıldığı günden beri temizlenmediği için küçük bir yağışta doldu. Yaz aylarında göletlerin temizlenmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Diğer yandan dere yatakları hiçbir zaman revize edilmedi, bakımları yapılmadı. Dere yatakları içerisine yapılan evler ve dolgular da su taşkınlarına neden oluyor. Su yolları dikkate alınmadan yapılan evler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilemiyorum ama yetki bende olsa su yollarına, dere yataklarına yapılan tüm yapıları yıktırırdım.”

Ayhan Dağlarağası

“Seneler vardır düzgün yağmur yağmadı ve bunu fırsat bilenler dere yataklarına evler yaptı. Belediyeler göletleri temizlemedi ve yıllarca gelen topraklarla dolan göletler bir saatte doldu, şimdi de ne yapacaklarını düşünüyorlar. Göletler artırılacak, mevcut göletlerin bakım ve temizlikleri yapılacak, dere yataklarına müdahaleler durdurulacak ve önü ne isterse olsun açılacak ki su baskınları yaşanmasın. Bilinçli davranmamız lazım. Benim elimde yetki olsa dere yataklarına yapılan bütün yapıları yıktırırdım.”

Osman Hürelli

“Dere yataklarına yapılan inşaatlar nedeniyle gidecek yer bulamayan su evlere giriyor. Elimde yetki olsaydı tüm dere yataklarını temizler, dere yataklarına yapılan evleri yıktırırdım. O evlerde kalanlara da başka yerde ev yapmalarına yardımcı olurdum. Yetkililerden hiçbir beklentimiz yoktur çünkü insanları bezdirdiler.”

Erçin Paşa Terün

“Plansız yapılaşma, derelerin yok edilmesi ve evlerle doldurulması nedeniyle su baskınları yaşanıyor. İmar planları çıkarıp dere yataklarını peşkeş çekmezsek, dere yataklarına ev yapmazsak ve derelerin temizliklerini düzenli yaparsak bu sorunu yaşamayız. Benim elimde yetki olsa su baskınlarının yaşanmaması adına dere yataklarını düzenli olarak temizletirdim, ev izni vermezdim. Elli sene sonra şu an akmaya başlayan dereler var. Dere olduğundan haberimizin olmadığı yerlerden sular gelmeye başladı. Şu anda sadece belediyeler halka yardımcı olmaya çalışıyor, hükümetin önlem alma noktasında adım atma gibi bir niyeti olmadığını görüyoruz.”