Katran serme işlemi yapılacak

Gazimağusa'nın Kaliland Bölgesi’nde bugün bazı sokaklarda katran serme işlemine başlanacak. Asfalt kemirme işlemine ise başka sokaklarda devam edilecek.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; Akçahoca Sokak, Hint Sokak, Kuğulu Sokak, Samanyolu Sokak, Süvariler Sokak, Akçaabat Sokak ve Hazar Sokak’ta asfalt kemirme çalışmaları tamamlandı, katran serimi ve sıcak asfalt dökümüne başlanacak. Akdeniz Sokak, Tuzgölü Sokak, Okyanus Sokak, Akçadağ Sokak ve Akhisar Sokak’ta da asfalt kemirme çalışmalarına başlanacak. Yağış nedeniyle çalışma günleri ve etap sıralamasında değişiklik yapılabilecek.

Çalışmalar tamamlanana kadar trafikte geçici düzenlemelere gidileceği belirtildi ve sürücülerden trafik yönlendirme ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri istendi.

