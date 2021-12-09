Tüm merkezler de açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Girne’de aşılamaların bugünden itibaren Yeni Liman yolundaki Leymosunlular Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9 Aralık 2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi her gün 8.30-14.00 saatleri arasında olacak” denildi.

Açıklamada, Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları da hatırlatıldı.

Aşı merkezleri ve uygulanan aşılar

Lefkoşa bölgesi

Hastane adı Uygulanan Aşılar

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sinovac Biontech

Kolan British Hospital Sinovac

Değirmenlik Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sinovac Biontech Janssen

Trenyolu Polikliniği Sinovac Biontech Janssen

Cyprus Life Hospital Sinovac

Elite Hospital Sinovac

Etik Hastanesi Sinovac

Merkez Lefkoşa Biontech

Gazimağusa bölgesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi Sinovac Biontech Janssen

Maraş Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Mağusa Yaşam Hastanesi Sinovac

Akdoğan Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Serdarlı Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Geçitkale Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri Sinovac Biontech

Kunter Güven Hastanesi Sinovac

Mağusa Tıp Merkezi Sinovac

Girne bölgesi

Leymosun Kültür Evi Sinovac Biontech Janssen

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Sinovac Biontech

Lapta Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Çamlıbel Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Esentepe Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Girne Amerikan Üniversitesi Sinovac Biontech Janssen

Dikmen Sağlık Ocağı Sinovac Biontech

İskele bölgesi

İskele Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Dipkarpaz Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Mehmetçik Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

Lefke-Güzelyurt bölgesi

Cengiz Topel Devlet Hastanesi Sinovac Biontech

Güzelyurt Sağlık Merkezi Sinovac Biontech

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Sinovac Biontech

