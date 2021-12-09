Artış sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 294 test sonucu 225’i yerel, 272 pozitif vakaya rastlandı ve 347 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 82 bin 25 testin 576'sı pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 47 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 225 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 68 kişinin Lefkoşa, 95 kişinin Girne, 43 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Güzelyurt, 8 kişinin İskele, 4 kişinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4 bin 935 olurken, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı.



Rakamlar şöyle:“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 528. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 510. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7083. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 93306.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 82 bin 25 testin 576'sı pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 138 bin 733'e, toplam can kayıplarının 605'e ulaştığını açıkladı. Tedavi altındaki hasta sayısının 128, durumu ciddi olanların 43 olduğu bildirildi.