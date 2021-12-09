51 yaşındaydı

Güney Kıbrıs’ta aşı olmayı ve hastalanmasına rağmen tedaviyi kabul etmeyen 51 yaşındaki bir öğretmenin evinde öldüğü bildirildi.

Politis “Aşısız Öğretmen Tedaviyi Reddederek Evinde Coronavirüsten Öldü… Okullarda 50 Bulaş Zinciri” başlığıyla manşetten “Coronavirüs Okullarda Parti Yapıyor” başlığıyla da iç sayfasından verdiği haberinde okullarda her gün onlarca pozitif vaka saptandığını, yalnız dün saptanan vaka sayısının 55 olduğunu yazdı.

Gazete öğretmenleriyle birlikte yurtdışına giden 20 orta eğitim öğrencisinin dönüşte testleri pozitif çıkmasına rağmen evlerinde izole olmaları gerekirken okul müdürü tarafından okula dönmeye zorlandığını, virüsü hem ailelerine hem de okul arkadaşlarına bulaştırdıklarını yazdı.



Haberde Larnaka’daki bir okulda, aşı olmayı reddeden ve testi pozitif çıkan 51 yaşındaki bir öğretmenin hastalandığı, tedaviyi de reddettiği ve kendini izole ettiği evinde dün sabah öldüğü kaydedildi. Öğretmen evinde öldüğü ve otopsi yapılması gerektiği için Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü Coronavirüs açıklamasının dışında tutulduğu belirtildi. 51 yaşındaki öğretmenin, okulda maskesiz dolaştığı ve bir bulaş zincirine sebep olduğu bilgisi de verildi.Gazete Rum Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak 6 Kasım- 3 Aralık döneminde 6-11 yaş aralığındaki bin 269 ve 12-17 yaş grubundaki bin 114 bireyin testinin pozitif çıktığını, 27 Kasım-3 Aralık döneminde ise 6-11 yaş grubunda 456, 12-17 yaş grubunda da 354 pozitif vaka saptandığını yazdı.