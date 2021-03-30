Corona gölgesinde buruk başlangıç

Uzun bir aranın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’inci sınıf öğrencileri dün ders başı yaptı. Seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayan çocuklara, öğretmenlere, okul personeline test yapıldı.

Okulun ilk gününde 100 civarında öğrenci derse girerken, hızlı testlerde 6 öğrencinin sonuçları pozitif çıktı. Ancak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde ise negatif sonuca ulaşıldı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Antijen testlerde bu tarz sonuçların alınabileceğine değinen Amcaoğlu, “öğrencilerimizin PCR test sonuçları negatif çıktı” dedi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, "Okulların tamamen açılması için 45 yaş ve üzerinin aşılanması gerek" dedi.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) geçtiğimiz hafta Google Meet üzerinden panel düzenledi.

Bakan Amcaoğlu, panelde yüz yüze eğitim, sınavlar, önlem ve tedbirler, aşılama, seyreltilmiş eğitim gibi konulardaki soruları yanıtladı.

Amcaoğlu: Stajlar atölyelerde yapılacak

Amcaoğlu, 12. sınıfların, 29 Mart tarihi itibarı ile 5 hafta boyunca yüz yüze eğitime başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitime sadece 12. sınıfların geçme sebebi ise 12. sınıfların üniversite sınavlarının olmasıdır. 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin gireceği ve Anadolu Liseleri sınavlarının eğitim bakanlığına bağlı olması dolayısı ile sınav tarihlerinde oynama yapılabilmesi fakat 12. sınıfların sınav tarihlerinde bir oynama yapılamaması sebebi ile sadece 12. sınıflar açılacaktır" dedi.

12. sınıfların yüz yüze geçme sebeplerinden bir diğerinin ise; 12. sınıf öğrencilerini mezuniyet durumuna getirmek, üniversiteye yerleşirken çok önemli olan okul derecelerinin belirlenmesini sağlamak olduğunu belirten Amcaoğlu, "Yüz yüze eğitim süreci boyunca eğitim seyreltilmiş şekilde devam edecek. Ulaşım hizmetleri yüz yüze dönemde olduğu şekilde hizmet vermeye devam edecek. Meslek liselerinde okuyanların stajları atölyelerde yapılacak ve ölçme değerlendirmeye tabi olacaktır. Öğretmen ve öğrencilere her hafta PCR testi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:17