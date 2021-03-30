‘22 bin doza ihtiyaç var’

Serdar ŞENGÜL

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların sürdüğünü, yararlı online programlar yaptıklarını ancak tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini ifade etti. Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu 360 Derece programına konuk olan Uzun, eğitimde açılım için aşılanmanın şart olduğunu dile getirdi. Uzun, eğitim dünyası için 22 bin doz aşıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cengiz Topel Uzun, geçtiğimiz Ağustos ayında atandığını, çalışmalarına hızlıca başladığını ifade etti. “Gerek online gerek yüz yüze eğitimde başarılı olduğumuza inanıyorum” diyen Uzun, “On-line eğitimde özellikle ilk denemeyi biz öğretmenlerimiz ile yaptık. Hizmet içi eğitimlerimiz oldu” şeklinde konuştu. Uzun, şu anda 0-5 yaş için özel kreşlerdeki eğitimin devam ettiğini ifade ederek, “İlkokul 1. sınıftan tutun diğer tüm sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlaması gerekiyor. Tedbirler önemli, her şeyden önce geliyor, fakat aşılamayla okullar açılabilir” dedi. Uzun, eğitim dünyası için toplam 22 bin doz aşıya ihtiyaç olduğunu; ciddi bir aşılanma programı başlatılması gerektiğini ifade etti.

Elimizden geleni yapıyoruz

Uzun şöyle devam etti: “Bir an önce aşılamaların yapılması ile beraber etüt ve dershanelerin de açılımı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı da dershane ve etüt merkezleri ile ilgili çalışma yapıyor. Özetle ciddi bir sorumluluktur eğitimin ve özel eğitim kurumlarının açılması… Bizler Sağlık Üst Kurulunun önerileri doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz.”

Uzun, “Zoom üzerinden yapılan eğitim yayınları hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusu üzerine ise şunları ifade etti: Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı meb.net üzerinden zoom programı kullanılarak verimli toplantılar ve eğitimler yapıyoruz. Gerek uzaktan çalışma toplantıları, konferanslar ve uzaktan eğitim için bu program üzerine olumlu dönüşler aldık. Mecra olarak pratik bir uygulama olduğunu da söyleyebilirim. Mesela anne ve baba tutumlarıyla ilgili, Dünya Kadınlar Günü için sanal toplantı yaptık. Öğretmenlerimizin dijital ortamda sağladığı performansta önemli. Çok faydalı toplantılar ve konferanslar yapıyoruz. Dijital eğitimde de başarılı olduğumuzu ve yararlı olduğunu aktarabilirim.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:21