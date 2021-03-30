Komisyon onayladı

Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs için tarihi karar çıktı. Kıbrıs’ın ortak alın teri ve simgesi hellim coğrafi olarak tescillendi. Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen (Halloumi) Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti. Tescil kararı, Avrupa pazarına girecek hellimin "Hellim/Halloumi" isimlerinden birini veya istenirse ikisini de kullanarak sadece Kıbrıs’ta üretilebilmesini, başka bir ülkede yapılan üretimlerde bu isimlerin kullanılamamasını ayrıca bu isimlerin kullanılabilmesi için üretilecek hellimin belirli kriterlere uymasını içeriyor.

Önemli bir kazanım

Hellim böylece “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak Avrupa Birliği nezdinde patentini aldı, Yeşil Hat Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle de üreticilerin hellimi Avrupa pazarına sunması için önemli bir aşama kaydedildi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı coğrafi tescil hellim/halloumi isimlerini içeriyor ve kuzeyde üretilen hellimin de Avrupa Pazarı’na girebilmesinin yolunu açıyor. Bu karar ayrıca mevcut ihracatımızın üçte birini oluşturan ve 50 bin kişinin geçimini sağlayan hellim sektörü açısından önemli bir kazanım olarak dikkat çekiyor.

Kriterler belirlendi

Avrupa Komisyon yaptığı incelemenin ardından geleneksel üretim kriterlerini belirlemiş ve sadece bu kriterlerde üretilecek ürüne (halloumi) hellim isminin verilebileceği sonucuna varmıştı. Hellimin tescil ve sağlık kriterleri bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenecek. AB tarafından hazırlanan metinde, hellimin ayrı ayrı koyun veya keçi sütünden, koyun ve keçi sütünün karışımından, ya da koyun ve keçi sütüne inek sütü de katılarak yapılabileceği belirtiliyor. Ancak inek sütünün oranının, daima koyun veya keçi sütünün oranından daha az olması gerektiği vurgulanıyor

Anastasiadis’ten hellim mesajı

Rum lideri Nikos Anastasiadis, hellimin coğrafi tescilinin onaylanmasını üç dilde yayınladığı ortak mesajla selamladı. Anastasiadis, “yurdumuz için bir dönüm noktası” diyerek, hellim tescilinin tüm Kıbrıslı üreticiler için koruyucu kalkan ve Avrupa’ya ihracı yönünde yeni bir perspektif yaratacağını belirtti.